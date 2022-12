Le probabili di Palermo-Como: Corini a caccia di conferme

Le possibili scelte dei due tecnici per la sfida di stasera allo stadio "Renzo Barbera"

PALERMO – Il Palermo a caccia della continuità. La compagine rosanero, dopo il successo maturato al “Vigorito” di Benevento, è a caccia di conferme e di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona più bassa della classifica. A sfidare i rosa tra le mura amiche del “Renzo Barbera” è il Como di Moreno Longo, in un nuovo scontro scontro che può dare punti importanti in chiave salvezza.

Per la gara di oggi giovedì 8 dicembre il tecnico Corini dovrà fare a meno, oltre ai lungodegenti Elia e Buttaro, anche dei non convocati Doda, Crivello, Lancini e Peretti. Come dichiarato in conferenza stampa, nonostante il tour de force previsto in questa settimana l’allenatore rosanero, per il match contro il Como, guarderà più agli aspetti tattici che a quelli di condizione fisica che saranno invece considerati per la gara successiva contro la SPAL.

E’ lecito, quindi, aspettarsi una formazione quasi interamente identica all’ultima schierata contro il Benevento sebbene non manchino i ballottaggi dell’ultimo minuto. Nel consueto 4-3-3, quindi, davanti a Pigliacelli sono certi di un posto dal primo minuto Nedelcearu in mezzo con Mateju e Sala, quest’ultimo pienamente arruolabile, sugli esterni. Ballottaggio serrato, invece, per il secondo posto da centrale con Bettella che insidia Marconi dopo le due maglie da titolare consecutive.

A centrocampo, di fianco al sempre più intoccabile Gomes, dovrebbero agire ancora una volta Segre e Damiani preferito nuovamente a Broh. Attenzione, però, al recupero di Saric che scalpita per risollevarsi dopo un inizio di campionato decisamente in ombra. Difficile, invece, aspettarsi novità in attacco: a guidare il reparto avanzato rosanero spazio quindi al trio composto da Valente, Brunori e Di Mariano.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-COMO

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella, Sala; Segre, Gomes, Damiani; Valente, Brunori, Di Mariano.

COMO (4-3-3): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks, Ioannou; Da Riva, Bellemo, Arrigoni; Blanco, Cerri, Mancuso.