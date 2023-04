Le probabili di Palermo-Cosenza: recuperi importanti per Corini

Le possibili scelte dei due tecnici per il match del "Barbera" valido per la trentaduesima giornata di Serie B

1' DI LETTURA

PALERMO – La Serie B scende in campo anche il lunedì di Pasquetta. Il Palermo di Corini, questa sera alle ore 20:30, affronterà il Cosenza per risollevarsi dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno al “Tardini” di Parma. Davanti ai rosanero si presenterà la compagine di Viali, in piena lotta salvezza ma proveniente da un momento estremamente positivo con tre vittorie consecutive e scalpi importanti come quelli di Frosinone e Pisa.

L’allenatore di Bagnolo Mella, per la sfida del “Renzo Barbera, oltre ad Elia e Stulac che hanno chiuso la stagione dovrà fare a meno di Graves e Bettella, fermatisi in settimana per infortunio, e di Di Mariano che dovrà stare fermo ancora per qualche settimana. Al netto delle assenze, tuttavia, si registrano anche tanti rientri che permetteranno a Corini di schierare una formazione molto vicina a quella tipo vista prima dei tanti infortuni.

Davanti a Pigliacelli, nel consueto 3-5-2, si rivedrà il terzetto difensivo “titolare” composto da Mateju, Nedelcearu e Bettella. A centrocampo Verre, dopo l’assenza al “Tardini, riprenderà il suo posto da mezzala sinistra insieme a Gomes e Saric, con Valente ed Aurelio sulle corsie nonostante il recupero di Sala che si accomoderà in panchina. In avanti, insieme a Brunori che torna in campo dal primo minuto dopo la panchina iniziale contro il Parma, confermatissimo Soleri che prenderà il posto di Tutino.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-COSENZA

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Saric, Gomes, Verre, Aurelio; Brunori, Soleri.

COSENZA (4-4-2): Micai; Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino; Marras, Brescianini, Calò, Florenzi; Delic, Nasti.