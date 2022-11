Le probabili di Palermo-Parma: Corini sceglie la continuità

Le possibili scelte di Corini e Pecchia per la sfida valida per la dodicesima giornata di Serie B

1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo aver riassaporato il successo nel match esterno contro il Modena il Palermo torna a casa per provare a trovare continuità di risultati. Allo stadio “Renzo Barbera”, per il match valido per la dodicesima giornata di Serie B, i rosa ospitano il Parma di Pecchia con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e allontanarsi dalla parte bassa di classifica.

Per la sfida di oggi pomeriggio, sabato 5 novembre, Corini recupera tutti gli effettivi fatta eccezione di Sala ed Elia e punta sulla continuità confermando, salvo clamorosi cambiamenti, la formazione vittoriosa sul campo del Modena.

Nell’ormai consueto 4-3-3 del tecnico di Bagnolo Mella davanti a Pigliacelli, tra i match winner dell’ultimo turno di campionato, la linea difensiva sarà composta da Mateju a destra, Nedelcearu e Marconi centrali e Devetak confermato sulla corsia mancina con Buttaro che, nonostante il recupero, dovrebbe accomodarsi in panchina.

In mediana, oltre ai confermati Segre e Broh, l’unico dubbio è legato all’interprete in cabina di regia: nonostante le difficoltà fisiche patite in settimana resta in vantaggio Gomes, occhio però alla possibilità di rivedere Stulac dal primo minuto dopo le panchine delle ultime settimane. In avanti pochi dubbi, con Valente a destra e il recuperato Di Mariano a sinistra a supporto dell’unica punta Brunori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-PARMA

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Gomes (Stulac), Broh; Valente, Brunori, Di Mariano.

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Sohm, Juric; Hainaut, Vazquez, Tutino; Benedyczak.