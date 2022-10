Le probabili di Palermo-Pisa: Corini alla ricerca della scossa

Le possibili scelte di Corini e D'Angelo per la sfida valida per la nona giornata di Serie B

PALERMO – Una partita delicata che può significare tanto per il prossimo futuro del Palermo. Questo pomeriggio, sabato 15 ottobre alle ore 14:00 i rosa affronteranno, per la nona giornata del campionato di Serie B, il Pisa in quello che in questo momento rappresenta un vero e proprio scontro salvezza.

Gli uomini di Corini, dopo tre sconfitte consecutive, sono chiamati alla vittoria e ad una prestazione convincente contro la compagine di D’Angelo. Il ritorno del tecnico di Pescara sulla panchina dei nerazzurri al posto di Maran ha già portato esiti positivi, con due pareggi contro Venezia e Parma e una vittoria contro il Perugia nelle ultime tre partite.

MODULO CONFERMATO, DUBBI A CENTROCAMPO

Come annunciato dallo stesso allenatore rosanero in conferenza stampa il Palermo si presenterà ancora con il 4-3-3, modulo sul quale Corini sta provando a plasmare seppur con enormi difficoltà la squadra rosanero. Assenti, tra le fila dei rosa, Crivello e Sala per infortunio e Pierozzi, Peretti e Doda per scelta tecnica, prima convocazione invece per Accardi.

Davanti a Pigliacelli, nel reparto arretrato, sicuri del posto Buttaro a destra, Mateju a sinistra e Nedelcearu in mezzo, per l’altro posto da difensore centrale è invece ballottaggio tra Bettella e Marconi con il primo leggermente favorito per iniziare dal primo minuto.

I maggiori dubbi sono soprattutto in mediana, nella quale Corini potrebbe cambiare qualche interprete per provare a revitalizzare un reparto in grande difficoltà. Se da un lato la conferma di Segre non sembrerebbe essere in discussione, dall’altro Stulac e Saric potrebbero accomodarsi inizialmente in panchina per lasciare spazio agli scalpitanti Damiani e Broh. Poche novità, infine, per quanto riguarda il tridente d’attacco che vedrà confermati Elia a destra, Di Mariano a sinistra e Brunori nel ruolo di punta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-PISA

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella (Marconi), Mateju; Segre, Damiani (Stulac), Broh; Elia, Brunori, Di Mariano.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Ionita, Sibilli; Gliozzi.