Lecco, ciclista investito e ucciso da un’auto

Cadendo si è rotto l'osso del collo

1' DI LETTURA

Un ciclista di 46 anni, Davide Zani, è morto in un incidente stradale a Calco. È successo nella tarda mattinata di oggi sulla ex Statale 36 Briantea, nel tratto di via Nazionale che attraversa il paese di Calco, in provincia di Lecco.

Secondo una prima ricostruzione, per evitare una buca nell’asfalto, il 46enne sarebbe andato addosso a un’automobile guidata da un’anziana di 80 anni, che lo aveva appena superato. Bici e vettura si sarebbero appena urtati, ma il ciclista è stato scaraventato a terra sull’asfalto.

Per soccorrerlo sono intervenuti i sanitari dell’eliambulanza di Areu di Bergamo, ma per ciclista non c’era nulla da fare. Nel cadere a terra si è rotto la faccia e l’osso del collo.

Il ciclista Davide Zani, risiedeva in provincia di Aosta ma era ospite a casa dei genitori Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

FOTO DI ARCHIVIO