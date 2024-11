Lega, Geraci nuovo capogruppo a Palazzo dei Normanni

"Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami"

PALERMO – Salvo Geraci è il nuovo capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana. I deputati di Lega – Prima l’Italia lo hanno eletto oggi durante l’assemblea di gruppo tenutasi negli uffici di Palazzo dei Normanni.

Geraci, alla prima legislatura nel Parlamento siciliano, è anche sindaco del Comune di Cerda da due mandati. Sindacalista di lungo corso, guida in provincia di Palermo l’organizzazione Unsic.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia”

“Sono contento di poter guidare il partito di Matteo Salvini a Sala d’Ercole. Abbiamo già adempimenti importanti in questa settimana – dice il neo capogruppo Geraci – perché entriamo in piena sessione di bilancio”.

“Lavorerò a stretto contatto con i colleghi per elaborare le migliori proposte in occasione della legge di stabilità e mi concentrerò molto, nei prossimi mesi, sulle riforme che il Parlamento dovrà varare nel rispetto del programma elettorale del presidente Schifani. Ringrazio i colleghi deputati per la fiducia accordatami ed in particolare Luca Sammartino per avermi proposto alla guida del gruppo e il commissario regionale Nino Germanà. Spero di essere all’altezza dell’importante ruolo conferitomi e da domani sono pronto a onorare questo nuovo impegno”.

Al nuovo capogruppo giungono anche gli auguri del commissario regionale della Lega Nino Germanà. Il senatore della Lega si congratula con Salvo Geraci, dicendo che “il ruolo della Lega in Ars è fondamentale per seguire tutte le proposte di legge alle quali lavoriamo. Sono certo – aggiunge Germanà – che Salvo Geraci guiderà i nostri parlamentari con grande impegno”.