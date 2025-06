Proposta scritta con la Comunità di Sant'Egidio

CATANIA – “Esprimo grande soddisfazione per il voto dell’Aula che rifinanzia, con 5 milioni di euro, la legge 16 del 2021, rinominata Legge sulla povertà. Una norma che ho proposto e scritto insieme alle associazioni di volontariato, ed in particolare con Emiliano Abramo della Comunità di Sant’Egidio”. Lo ha dichiarato il deputato regionale di FI Nicola D’Agostino.

“Con il voto di oggi si assegneranno fondi alle associazioni di volontariato accreditate e di lunga esperienza nel sociale per acquistare e somministrare beni alimentari alle famiglie più indigenti”, prosegue.

D’Agostino primo firmatario

“Una legge che ha già funzionato bene in questi anni e che il presidente della Regione ha inteso rifinanziare. Per questo, da primo firmatario nel 2021, ringrazio tutti i colleghi, il Governo e soprattutto il presidente Schifani per l’attenzione e la sensibilità”.