Legnano: febbre fortissima, poi l’infarto, morto un bimbo di 10 anni

Dopo la febbre alta per giorni le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, al punto tale da procurare un arresto cardiocircolatorio che gli è stato fatale. È questa la triste fine di un bambino di 10 anni residente a Legnano (in provincia di Milano), che frequentava la scuola elementare in uno degli istituti della città.

Il piccolo è stato portato al Pronto soccorso dai familiari domenica 20 novembre e proprio durante il tragitto verso l’ospedale cittadino è avvenuto il tracollo. Nel nosocomio i medici hanno subito messo in atto le manovre di rianimazione, proseguite per una quarantina di minuti, ma sono stati poi costretti ad arrendersi e a constatare il decesso del piccolo

Tra oggi e domani verrà effettuata l’autopsia per fare luce sulle cause della morte del giovanissimo paziente. Nelle ultime settimane sono aumentati i casi di influenza.

Ieri Alessandro Rossi, responsabile dell’area malattie infettive della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, ha sottolineato che “quest’anno l’epidemia influenzale ha già raggiunto livelli elevati. I casi che abbiamo riscontrato noi medici di famiglia sono numerosi, soprattutto nella popolazione giovanile e nei bambini”.

Segnali che portano a “supporre con ragionevolezza che sarà un’epidemia impegnativa: i numeri attuali infatti mostrano che siamo già sul livello della fase avanzata dell’epidemia influenzale dello scorso anno”. I dati relativi all’influenza in queste prime settimane di novembre indicano infatti a livello nazionale un tasso di incidenza salito già al 6.6 per mille abitanti, con picchi del 19.6 per mille nella popolazione pediatrica da 0 a 5 anni, che è quella più colpita e fa da principale fonte di diffusione dell’infezione nella popolazione.