Lego assume nuovi talenti: requisiti e come candidarsi

Lego assume nuovi talenti per arricchire il proprio team globale. L’azienda danese, leader nel settore dei giocattoli, cerca persone creative e appassionate pronte a contribuire alla creazione di prodotti che ispirano milioni di persone nel mondo.

Lego assume per ruoli creativi e tecnici

Fondata nel 1932 da Ole Kirk Christiansen, Lego è oggi un brand iconico riconosciuto a livello internazionale. L’obiettivo dell’azienda è chiaro: “ispirare e sviluppare i costruttori di domani”, valorizzando il gioco come strumento di apprendimento e crescita. Per farlo, Lego assume professionisti in grado di coniugare competenze tecniche e creatività, per progettare, innovare e sviluppare nuovi prodotti.

Assunzioni dall’Europa all’Asia

Con una presenza in tutto il mondo, Lego assume in numerose sedi internazionali, tra cui Europa, America del Nord, America Latina e area Asia-Pacifico. La sede principale si trova a Billund, in Danimarca, ma l’azienda dispone anche di centri di progettazione, ricerca e sviluppo e una vasta rete logistica.

Lavorare per Lego significa entrare in un contesto professionale creativo e dinamico, dove la crescita personale e lo sviluppo delle competenze sono una priorità. L’azienda offre programmi di formazione interna, workshop e percorsi di mentoring per aiutare i dipendenti a migliorarsi continuamente.

Posizioni per diverse aree aziendali

Attualmente, Lego assume figure professionali in vari settori, tra cui design, ingegneria, marketing, vendite, logistica, ricerca e sviluppo, risorse umane e IT. L’obiettivo è quello di attrarre talenti diversi per rafforzare il team e offrire esperienze di gioco sempre più innovative.

Per candidarsi con successo, è importante dimostrare competenze trasversali come creatività, pensiero critico, capacità di lavorare in team e problem solving. Una buona conoscenza dei prodotti Lego, l’abilità nella comunicazione e la padronanza delle lingue straniere (soprattutto l’inglese) rappresentano un ulteriore vantaggio.

Anche se opera in Italia, al momento non ci sono posizioni aperte nel nostro Paese. Tuttavia, per lavorare nei punti vendita italiani, Lego assume tramite il Gruppo Percassi, che pubblica regolarmente le offerte sul proprio portale dedicato. È comunque possibile inviare un’autocandidatura in qualsiasi momento.

Il processo di selezione per entrare in Lego prevede diverse fasi, tra cui la candidatura online, lo screening del curriculum, interviste individuali, valutazioni pratiche e verifiche dei riferimenti. Lego assume con l’obiettivo di trovare persone motivate, talentuose e in linea con i valori aziendali.

Lego assume ora: come candidarsi

Per scoprire tutte le opportunità di lavoro, è possibile visitare la sezione “Careers” del sito ufficiale. Lego assume in tutto il mondo, e il portale viene aggiornato regolarmente con nuove posizioni. La candidatura avviene online, caricando il proprio CV direttamente nel database aziendale nella sezione search LEGO Lavora con noi. Per chi desidera lavorare nei negozi italiani, invece, il portale di riferimento è quello di Gruppo Percassi nella sezione portale web.

Entrare a far parte del mondo Lego significa molto più che trovare un lavoro: significa contribuire a un progetto che unisce passione, creatività e innovazione. Se sogni di costruire il tuo futuro mattoncino dopo mattoncino, questa è l’occasione giusta per iniziare.

