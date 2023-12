Pallanuoto, l’Ortigia passa agli ottavi di LEN Euro Cup: battuto il Primorac

Serviva un'impresa ai siracusani

Serviva un’impresa all’Ortigia di Stefano Piccardo per raggiungere gli ottavi di finale di LEN Euro Cup. Il club siciliano ruggisce, domina e surclassa il Primorac, vincendo con sei gol di scarto e portando a casa il passaggio del turno.

Ottima in difesa, rapidissima in ripartenza, attenta e paziente in ogni fase della partita: la compagine di Siracusa risponde agli scettici e regala ai suoi tifosi un’altra serata da ricordare. La gara termina 12-18 in Montenegro: un mezzo miracolo sportivo compiuto e una gioia che dal bordo vasca di Kotor raggiunge Siracusa, per un abbraccio fortissimo con la consapevolezza di aver realizzato un’altra impresa storica.

Gli aretusei terminano la seconda fase a gironi della competizione europea al secondo posto in classifica, superando proprio il Primorac e qualificandosi per gli ottavi di finale. Nel gruppo D, il primato resta al Panionios, che mantengono il primo posto appunto, nonostante la sconfitta per 9-8 in trasferta contro Trieste.