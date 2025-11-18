Lentini, sfregiò il volto della moglie: le violenze e la condanna

Due anni di maltrattamenti

SIRACUSA – Il tribunale di Siracusa ha condannato a otto anni e quattro mesi di reclusione un uomo accusato di maltrattamenti aggravati in famiglia, lesioni personali aggravate, deformazione permanente del volto e sequestro di persona.

Lentini, sfregiò il volto della moglie

Dalle indagini è emerso che l’uomo avrebbe sequestrato e sottoposto a violenze e maltrattamenti per oltre due anni la moglie nella loro abitazione di Lentini (Siracusa).

Secondo l’accusa la vittima sarebbe stata presa a calci e pugni, trascinata per i capelli e ustionata in diverse parti del corpo. Il marito le avrebbe sottratto il cellulare, impedendole ogni contatto con l’esterno, e le avrebbe vietato di uscire di casa. La donna si era costituita parte civile, come il Centro antiviolenza Ipazia che ha accolto la vittima dopo la fuga dall’abitazione.