Lentini, spari durante la festa di Sant’Alfio: uomo gambizzato

Ferito un 32enne al culmine di una lite

LENTINI (SR) – Sparatoria nella notte in Sicilia. Un uomo di 32 anni è stato ferito alla gamba da un colpo di pistola sparato poco prima delle 4 di oggi durante la festa di Sant’Alfio che si sta celebrando a Lentini, nel Siracusano.

Secondo una prima ricostruzione il ferimento è avvenuto in via Regina Margherita, nei pressi di piazza Oberdan durante lo spettacolo dei fuochi piromusicali al termine di una lite avvenuta per futili motivi.

Il 32enne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. I fedeli non si sono accorti degli spari. Indaga la polizia.