L’epopea del rally in Sicilia: un libro e i premi agli storici protagonisti

Un lavoro corale della redazione del mensile Sicilia Motori

PALERMO- Appassionati, piloti del passato e del presente, organizzatori, si sono ritrovati ieri sera a Palermo per la presentazione del libro “50 Anni di Rally in Sicilia”. Un lavoro corale della redazione del mensile Sicilia Motori, con testi di Dario Pennica e grande quantità di dati e statistiche raccolti ed elaborati da Emilio Mancuso. 354 pagine con il corredo di oltre 140 fotografie raccontano la storia della specialità dal 1972 – anno di svolgimento del primo rally – al 2022.

Aneddoti e curiosità alcune inedite dalle origini dei rallies ad inizio del secolo scorso, proseguendo con le pionieristiche esperienze dagli anni ’30 al ’60 poi l’esplosione di una grande passione dagli anni ’70 per arrivare alle cronache dei giorni nostri. Delle 559 gare disputate da marzo 1972 a dicembre 2022 sono pubblicate tutte le classifiche (assolute, di classe e vincitori delle prove speciali), gli albi d’oro dei 94 rallies nei quali sono scritti i nomi di 122 piloti e 162

navigatori, vincitori con 71 modelli di 18 diverse marche. “50 anni di rally in Sicilia” realizzato in grande formato (23,5×32), moderna veste grafica e carta pregiata. Il libro si può acquistare sul sito di Sicilia Motori www.siciliamotori.it.

Ieri sera sono stati consegnati anche i premi “Paladini dei Rallies”. Riconoscimenti assegnati ai “pionieri” Giancarlo Barba, Roberto Chiaramonte Bordonaro, Giovanni Mercadante, Raffaele Restivo e Francesco Tramontana tutti palermitani che furono i primi siciliani protagonisti nei rallies degli anni ’60 ed al loro concittadino Beppe Barresi che fece parte del gruppo fondante del Rally di Sicilia ad inizio degli anni ’70. Un secondo “Paladino” è andato al pilota Raffaele Restivo ed al suo navigatore Federico Marino, ovvero il primo equipaggio siciliano vincitore di un rally: il Mare Monti di Siracusa nel 1972. “Paladino” anche per il primo dei tre piloti siciliani che hanno avuto un volante ufficiale, ovvero il palermitano Alberto Carrotta che ha avuto consegnato la targa dalla sua ex navigatrice Ornella Amara.

I premi sono andati anche ai piloti ed ai navigatori siciliani più vincenti nei rallies: l’agrigentino di Canicatti Alfonso DI Benedetto (piloti, 29 successi in Sicilia) per i rallies moderni ed al palermitano Marco Savioli (piloti, 14 primati) per le Storiche, al cerdese Totò Riolo ed al trapanese di Partanna Bartolo Mistretta rispettivamente per aver vinto il maggior numero di prove speciali (214) e ottenuto il maggior numero di primati di gruppo (33). “Paladino” anche per l’ennese Alessandro Battaglia per aver diretto il maggior numero di gara (111). Non sono potuti essere presenti e riceveranno successivamente il loro riconoscimenti gli altri “Paladini dei Rallies”: il Presidente della Commissione Rallies di AciSport Daniele Settimo, i navigatori Eros Di Prima (16 successi fra le moderne) e Alessandro Failla (12, Storiche) per il maggior numero di vittorie assolute, agli altri piloti “ufficiali” Marco Pollara e Andrea Nucita ed i loro rispettivi navigatori Giuseppe Princiotto e Giuseppe Nucita, oltre a Gaspare Gattuccio coequipier di Carrotta nella loro stagione con Ford Italia.