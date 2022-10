Letta (Pd): “Le presidenze delle Camere? Le scelte peggiori”

Poi parla di una maggioranza 'in guerra interna

1' DI LETTURA

Le scelte fatte dal centrodestra per le presidenze delle Camere sono ‘le peggiori per dare all’esterno messaggi rassicuranti. Anzi, confermano le peggiori preoccupazioni fatte in Europa’, dice il segretario del Letta al congresso del Pse a Berlino. ‘Mi chiedo quale sia la logica perversa dietro queste nomine, che va contro l’interesse del Paese. Una logica incendiaria da parte di chi ha vinto che, invece di riappacificare il Paese, lo sta dividendo’.

Letta parla di una maggioranza ‘in guerra interna non in grado di dare un governo solido al Paese, che slitta ancora più a destra e rompe ogni possibilità di un rapporto con l’opposizione. Noi – ha aggiunto – non faremo sconti’.