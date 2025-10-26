Lettera per Paolo e per i giovani

Si può perdonare?

Ascolto e d’impeto scrivo. È veramente difficile, si rinnova sempre lo stesso sentimento di disperazione e lotto interiormente per non allontanare da me la speranza. Il Papa ha detto “Le guerre finiscono con il perdono e non con la vittoria”. Si può perdonare? La madre di Paolo ha urlato: “Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza”.

Io che non adopero le parole “sempre” e “mai”, penso: chi lo ama non lo rivedrà mai più, ma chi lo ama lo amerà per sempre.

Possiamo essere esempio, ma non basta, bisogna riproporre il concetto di limite alle nuove generazioni che trascurano il valore del concetto di tabù come confine, ignorando le conseguenze delle proprie scelte, e che spesso hanno perso anche i desideri, le aspirazioni, le emozioni profonde.

La verità è che abbiamo smarrito il valore della vita umana e governare i cambiamenti strutturali è opera che si compie con il tempo comprendendo che spesso la delinquenza è il frutto culturale di chi è cresciuto in un contesto dove prevale la legge del più forte, stiamo andando verso una società in cui tutto è in “vendita”. Sicuramente i deterrenti che possono determinare un maggiore controllo del territorio e scongiurare l’emersione della violenza sono indispensabili, ma servono solo ad esercitare un’azione di prevenzione del rischio senza curarne le origini.

Sophia Scholl poco prima della sua esecuzione nel 1943 pronunciava: “Le leggi cambiano la coscienza rimane”; la coscienza ..dove risiede la coscienza di chi ha risposto ad un impeto di rabbia uccidendo un innocente.

Cosa si può fare per continuare a sopravvivere mentre un dolore implacabile non ti dà tregua?

A un cuore in pezzi

Nessuno s’avvicini

Senza l’alto privilegio

Di aver sofferto altrettanto (Emily Dickinson)

Bisogna ricorrere alla forza trasfigurante dell’Amore, curare i ricordi, concentrarsi sulle sfumature, sulla tenerezza, tutto non finisce con il corpo che un minuto dopo la morte, viene rinominato “salma”. La madre dell’ennesima vittima di femminicidio chiedeva: “dov’e Pamela, dov’è mia figlia?”; mai chiamerà il corpo di sua figlia ‘salma’.

Siamo consapevoli che i nostri giovani sono stati deprivati di elementi fondamentali alla sana crescita della personalità. I ragazzi che sono in età evolutiva, vivono storditi in quell’età incerta in cui si oscilla tra entusiasmi vertiginosi e depressioni abissali La nostra generazione viveva assaporando il senso del quotidiano con un rapporto diretto con la vita senza schermi o alterazioni della realtà, tutto era vero e non apparente. Questa generazione vive supportata dalla virtualità alla ricerca del consenso sui social network.

Plutarco asseriva che “I giovani non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere” Penso che bisogna incidere a partire dalla formazione della personalità dei bambini attraverso linguaggi universali come la musica, l’arte, la creatività

Non è un’utopia, pensiamo a quante vite ha salvato ad esempio, il Maestro Jose Antonio Abreu in Venezuela con il Sistema delle Orchestre Giovanili recuperando dalle favelas decine di migliaia di giovani attraverso il potere della musica ed esportando questo modello nel mondo.

Kant riaffermava “sapere aude “cioè: Abbi il coraggio di conoscere.

Il mondo della fisica quantistica è olistico. Questo termine coniato dal politico e filosofo Jan Smuts negli anni ’20 deriva dal greco olos “tutto, intero, totale” l’intero è più della somma delle singole parti e se noi cominciassimo a ragionare in questi termini forse qualcosa cambierebbe nella nostra vita.

A partire dagli anni 30 Albert Einstein sostiene che due particelle che fanno parte di un sistema, se vengono allontanate a distanza mantengono un collegamento inspiegabile. Questo fenomeno per il quale le due particelle sono inestricabilmente collegate ha un nome ben preciso Entanglement dall’inglese en Tangle che vuol dire “intrecciare”.

Nel 2022 il premio Nobel per la Fisica va ad A.Aspect, J.Clauser, ed A.Zeillinger , per aver verificato che l’ Entanglement è reale ma rimane un fenomeno misterioso e inspiegabile. Voi direte a che serve tutto ciò? Serve a comprendere che tutto è interconnesso, gli scienziati si sono resi conto che ci sono miliardi di galassie distanti miliardi di anni luce che risultano essere collegate tra loro a distanza e inspiegabilmente sono in Entanglement. Nel nostro universo vige la legge della corrispondenza e della cooperazione , sulla terra il 99,7% della biomassa della materia vivente è costituita dai vegetali che hanno comportamenti e dinamiche collettive; la separazione non è di questo mondo, la regola e l’interconnessione

Noi siamo interconnessi tecnologicamente ma non lo siamo nella psiche, siamo interdipendenti nel quotidiano ma non lo siamo nell’anima. culturalmente siamo spinti verso l’individualismo, la competitività, che non sono le logiche naturali del nostro universo.

L’indignazione per la morte violenta di Paolo è corale ma bisogna convertire la rabbia in volontà di cambiamento e non in odio; in fondo il Male è una malattia, è l’assenza del Bene.

“I figli sono la mia poesia

la più grande verità che mi ha dato la vita”

(Alda Merini)

Italo Calvino nelle Città Invisibili a conclusione scrive infine:

“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà se ce n’è uno è quello che è già qui l’inferno che abitiamo tutti i giorni che formiamo stando insieme due modi ci sono per non soffrirne il primo riesce facile e molti accettare l’inferno diventarne parte fino al punto di non vederlo più, il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui; cercare e saper riconoscere chi è cosa in mezzo all’inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio”

I giovani la nostra forza ed il nostro scopo, Io lavorerò per loro dove c’è il buio e l’opacità, perché, come ha scritto Leonard Cohen: “C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la Luce”.