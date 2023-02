Levanzo, rifatta l’eli-pista a servizio della Guardia medica

Ad appaltare i lavori è stato il Comune di Favignana-Isole Egadi

1' DI LETTURA

PALERMO – E’ stata rifatta, a Levanzo (Tp), una delle tre isole delle Egadi, la piazzola di atterraggio e decollo elicotteri a servizio della locale Guardia medica. Il pessimo stato dell’eli-pista, con erbacce alte anche 50 centimetri e spine cresciute negli interstizi dei piccoli blocchi di cemento con cui è stata realizzata la pista, era stato denunciato dai sette medici in servizio sull’isola alla fine dello scorso dicembre. Dopo quel grido d’allarme sui pericoli cui potevano andare incontro in fase di atterraggio e decollo gli elicotteri che trasportano feriti e ammalati negli ospedali sulla terraferma, l’iter per il rifacimento dell’eli-pista ha avuto un’accelerazione. Ad appaltare i lavori è stato il Comune di Favignana-Isole Egadi.

“La piazzola – dissero a dicembre i sanitari in servizio alla Guardia medica di Levanzo – deve essere rifatta. Non è sufficiente togliere erbacce e spine, che nel giro di qualche tempo sicuramente ricrescerebbero. Ad ogni atterraggio dell’elicottero si rischia grosso. Se si dovesse bucare un pneumatico nel momento in cui il velivolo tocca il suolo, potrebbe accadere una tragedia, perché se il mezzo si sbilancia su un lato le eliche potrebbero toccare a terra con conseguenze facilmente intuibili”.