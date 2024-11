L’ex senatore Michele Giarrusso condannato per diffamazione

Vittima la giornalista Debora Borgese. Soddisfazione di Assostampa

CATANIA – Assostampa Catania esprime “soddisfazione per la condanna a otto mesi, pena sospesa, per l’ex senatore Michele Giarrusso, accusato di diffamazione nei confronti della giornalista recentemente scomparsa Debora Borgese”.

“Una sentenza – afferma Assostampa in una nota – che rende giustizia postuma ad una collega pesantemente offesa con frasi volgari e sessiste pubblicato su Facebook da un uomo che in quel momento rappresentava le Istituzioni”.

“Una battaglia – spiegano – che Debora ha perseguito con determinazione, arrivando finanche alla Corte Costituzionale e ottenendo l’annullamento dell’insindacabilità per immunità parlamentare a cui Giarrusso aveva fatto ricorso”.

“Il sindacato unitario dei giornalisti – sottolineano – sosterrà sempre i colleghi intimiditi o, come in questo caso, offesi da coloro i quali, attraverso questi sistemi, provano, vanamente, come nel caso di Debora, a frenarne l’impegno professionale”.