L’Handball Erice vince a Padova e chiude al secondo posto

Le siciliane godranno del fattore campo nel primo turno dei play-off

Importante vittoria esterna per l’Ac Life Style Erice che espugna il campo del Cellini Padova con il risultato finale di 19 a 29. Le ericine con questo successo chiudono la stagione regolare al secondo posto in classifica di Serie A1 Femminile di pallamano alle spalle della Jomi Salerno e godranno del fattore campo nel primo turno dei play-off, che si giocheranno a partire da mercoledì 3 maggio. Una gara che ha visto l’allungo decisivo delle ragazze di Margarida Conte nella seconda parte dell’incontro, grazie ad un’ottima difesa ed alle parate di Chana Masson, protagonista in campo. In fase realizzativa Ekoh ha messo a segno ben dieci reti.

PRIMO TEMPO: Inizio di gioco assai equilibrato, con Erice che riesce ad acquisire il primo doppio vantaggio con Storozhuk dopo dieci minuti di gara (10’ 3-5). Match molto fisico ed intenso, che vede il rientro di Padova, abile anche a pareggiare (23’ 9- 9). La spinta di Tarbuch e Landri è decisiva nel finale di frazione, con l’allungo di Erice (30’ 10-13).

SECONDO TEMPO: Nella seconda parte del match la forza difensiva delle ericine è decisiva per il risultato finale dell’incontro. Se ne accorge coach Abderrahman che chiama un time-out, dopo le realizzazioni di Ekoh e Coppola (43’ 14-19). Nel finale Erice riesce ad agguantare la doppia cifra di vantaggio con Gorbatsjova (54’ 16-26), per poi chiudere il match con il risultato finale di 19 a 29.