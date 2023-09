Librino: in casa droga e proiettili da guerra, arrestato un 20enne

Nell'appartamento c'era un arsenale di munizioni

1' DI LETTURA

CATANIA – Un deposito di munizioni e droga è stato scoperto a Catania, nel quartiere di Librino, dai carabinieri, che hanno arrestato un giovane di 20 anni, ritenuto il custode. Il giovane è stato bloccato mentre si trovava a bordo di uno scooter SH300 e trovato in possesso delle chiavi di un appartamento al quarto piano di una palazzina di viale Bummacaro.

Nell’immobile sono stati sequestrati 200 grammi di cocaina, 52 grammi tra cocaina e crack, un panetto di hashish del peso di 90 grammi, 50 grammi di marijuana, una busta, 174 proiettili da guerra calibro 7,629 di fabbricazione sovietica per armi d’assalto.

I militari hanno anche sequestrato materiale usato per il confezionamento della droga e quattro bilancini di precisione, due giubbotti antiproiettile e 13 proiettili calibro 7,65 Luger. La droga sarà sottoposta agli accertamenti di laboratorio per verificare il principio attivo.

I proiettili sono stati sequestrati per verificare la compatibilità con armi eventualmente utilizzate in recenti eventi delittuosi che abbiano coinvolto l’utilizzo di armi da fuoco. Il giovane pusher è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto in carcere.