Licata, operaio precipita da un ponteggio: ricoverato ad Agrigento

La Fillea Cgil: la sicurezza nei cantieri non può essere considerata secondaria
LICATA – Incidente sul lavoro ieri a Licata dove un giovane operaio è caduto da un ponteggio e portato d’urgenza all’ospedale di Agrigento dove è ricoverato. Secondo la Fillea Cgil, che ha reso noto l’accaduto, “fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, ma l’episodio riaccende con forza il tema della sicurezza nei cantieri”.    

Il sindacato ribadisce che “la sicurezza sul lavoro non può essere considerata un aspetto secondario” e che “la cosiddetta patente a punti, evidentemente, ma da sola non basta”. “Servono – aggiunge la Fillea Cgil di Agrigento – controlli rigorosi, presenza costante degli organi ispettivi e sanzioni severe per chi non rispetta le regole. La vita e la salute dei lavoratori non possono dipendere da una semplice decurtazione di punti che all’occorrenza basta pagare per averne altri”.      

Il segretario del sindacato, Francesco Cosca, esprime “vicinanza e solidarietà al lavoratore infortunato e alla sua famiglia e chiede interventi immediati e concreti da parte degli organi di controllo affinché episodi come questo non si ripetano”.

