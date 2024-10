Liceo Cutelli di Catania, parte il progetto “Re-Imagining Education”

Il via in occasione degli Erasmus Days

CATANIA – Un nuovo primato, per il Liceo Classico Mario Cutelli e Carmelo Salanitro. Con il punteggio massimo di 100/100, l’Istituto si pone tra le sole 13 scuole in Italia ad aver raggiunto questo traguardo su 750 progetti approvati nell’ambito dell’iniziativa Erasmus+ KA122 Short Term Projects for Mobility of Learners and Staff in School Education.

Un passo verso il futuro che ne certifica gli elevati standard culturali e consolida il prestigio. Un passo, insomma, verso l’Europa.

L’evento al Liceo Cutelli di Catania

In occasione degli Erasmus Days, giornate dedicate agli eventi celebrativi dei programmi Erasmus+, venerdì 18 alle ore 17, nell’Aula Magna della sede centrale (via Firenze 202) si terrà il kick-off meeting del progetto Erasmus+ “Re-Imagining Education: New Paces in EU Spaces”.

“Si tratta per noi – commenta la dirigente Elisa Colella – di una grande opportunità di ampliamento degli orizzonti educativi dei nostri docenti ma anche di un gruppo di studentesse e studenti, avvicinandoli all’Europa e favorendo una didattica più inclusiva, sostenibile e innovativa”.

“Questo risultato – continua Colella – conferma la qualità del lavoro svolto e ci sprona a continuare su questa strada di crescita e miglioramento, per formare cittadini consapevoli e preparati alle sfide di un mondo in continua evoluzione”. La dirigente presenterà finalità e contenuti del piano di mobilità venerdì, insieme con la referente del progetto professoressa Sabrina Signorelli.

Il successo del progetto è stato, anche, sottolineato dall’Agenzia Indire – Erasmus+, che ha evidenziato l’alto valore formativo e la qualità degli interventi progettuali previsti per l’integrazione di pratiche innovative all’interno della quotidianità scolastica.

Il progetto

“Re-Imagining Education” è incentrato su inclusione, digitalizzazione e sostenibilità. Il progetto prevede cinque mobilità internazionali, di cui quattro per il personale scolastico per corsi di formazione, e una per un gruppo di cinque studenti, in collaborazione con l’Escola Básica e Secundária de Cristelo (Portogallo). Queste attività promuoveranno l’adozione di nuove metodologie didattiche e l’uso di strumenti digitali innovativi, come l’Intelligenza Artificiale.

Il progetto favorisce il dialogo interculturale e l’inclusione, aiutando studentesse e studenti a sviluppare competenze civiche e a diventare cittadini europei consapevoli. Inoltre, pone una forte attenzione alla sostenibilità, incentivando pratiche eco-sostenibili e il benessere psicofisico della comunità scolastica.

Attraverso “Re-Imagining Education: New Paces in EU Spaces”, il Liceo si impegna di fatto a promuovere una formazione innovativa e internazionale, in linea con le sfide del mondo contemporaneo, preparando i giovani ad affrontare il futuro con consapevolezza e apertura.

Il programma della giornata e i dettagli dell’evento:

In apertura il coro polifonico del liceo Cutelli di Catania, accompagnato da Emanuele Pino al pianoforte e da Vincenzo ed Emanuele Condorelli, rispettivamente al violino ed al flauto, intonerà l’Inno alla Gioia, per celebrare l’occasione. Quindi i saluti della dirigente Elisa Colella e delle autorità.

A seguire la professoressa Maria Grazia Pisano, con l’intervento su “Il Cutelli e la mobilità Erasmus” sottolineerà le numerose iniziative che testimoniano la vocazione ad un’apertura internazionale del Liceo.

Sarà poi la volta della referente del progetto, professoressa Sabrina Signorelli, che presenterà il progetto, soffermandosi sul significato del suo logo ufficiale e spiegando le modalità di promozione degli obiettivi di inclusione, digitalizzazione ed eco-sostenibilità.

Il pomeriggio prevede poi un momento di riflessione sull’esperienza dello scorso anno di partnership con l’Agrupamento de Escolas de Cristelo, durante il quale la prof.ssa Carmen Cocilovo sottolineerà il valore dello scambio e della crescita reciproca. Quindi, le studentesse e gli studenti della classe 2F, guidati dalla professoressassa Nelly Foti, condivideranno il loro percorso di apprendimento attraverso la metodologia CLIL svolto insieme ai coetanei portoghesi.

A seguire la redazione di “Radio Cutelli e Salanitro”, discuterà dell’importanza della comunicazione nei progetti Erasmus+, raccontando la propria esperienza e le interviste svolte durante la visita delle studentesse e degli studenti del Portogallo.

Prima della conclusione il Laboratorio teatrale “Polvere di Stelle” metterà in scena un monologo, tratto dall’atto IV, scena II di “A Midsummer Night’s Dream” di Shakespeare. Infine, la professoressa Rosa Maria Falà, Ambasciatrice Erasmus, illustrerà la mission degli “Ambasciatori Erasmus”. In chiusura i saluti della dirigente scolastica.