Licodia Eubea, denunciata coppia di fidanzatini per spaccio

I militari li hanno visti in macchina a scambiarsi qualcosa con i passeggeri seduti nel sedile di dietro: avevano marijuana e hashish

Erano in giro in macchina con due coetanei, in possesso di marijuana e hashish nascosti in una bottiglia di vetro con bilancino e una piccola somma. Per questo i carabinieri di Licodia Eubea hanno denunciato una coppia di fidanzati ventenni.

Quando i militari della stazione hanno visto la loro Golf ferma in mezzo alla strada, hanno notato strani passaggi di oggetti tra loro: nei sedili anteriori era seduta la coppia, dietro due ragazze e un ragazzo.

Al momento della perquisizione, nella borsa della fidanzata del conducente, hanno trovato una bottiglia di vetro contenente 46 grammi di marijuana e meno di mezzo grammo di hashish, un bilancino e una piccolissima somma in contanti in banconote accartocciate. Per questo è scattata la denuncia. E poco più tardi, i Carabinieri sono tornati sul luogo e, tra le erbacce del terreno in cui era parcheggiata l’autovettura, hanno trovato una busta di carta contenente 9 involucri e 26 grammi di hashish.