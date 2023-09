Il like sui social e il pestaggio: maxirissa a Sferracavallo

La violenza causata da un apprezzamento a una ragazza

1' DI LETTURA

PALERMO – Terza rissa nel giro di pochi giorni a Palermo. Dopo quella della notte tra sabato e domenica in via Spinuzza, nel pomeriggio di domenica un pestaggio si è scatenato in piazza Beccadelli a Sferracavallo, borgata di Palermo dove sono in corso i festeggiamenti dei santi patroni santi Cosma e Damiano. La violenza sarebbe stata causata da un like sui social e uno sguardo di troppo alla ragazza di un giovane della Marinella.

Rissa a Palermo, la dinamica

Una trentina di ragazzi si sono picchiati in una rissa che, secondo fonti di agenzia, ha avuto due momenti di scontro. Inizialmente alcuni ragazzi arrivati a bordo di scooter elettrici, pare dal quartiere Marinella, hanno cercato un giovane che avrebbe fatto delle avance ad una ragazza di un giovane di Sferracavallo. Il giovane non è stato trovato ma lo scontro è avvenuto con alcuni amici del ragazzo.

Lancio di tavoli e spranghe

“Sembrava finita – raccontano i residenti, che sostengono l’esistenza di un problema di sicurezza con alcune baby gang – ed invece dopo un po’ di tempo sono arrivati i rinforzi. Una trentina di ragazzi si sono affrontati nei pressi di un ristorante picchiandosi anche con spranghe e bastoni”.

Sono intervenute le volanti della polizia per riportare la calma. Sulla rissa ci sarebbero dei video ripresi da telefonini di alcuni testimoni.