L’importanza degli impianti di aspirazione per le cucine industriali

Nell’ambito della ristorazione è fondamentale che l’ambiente di lavoro sia salubre, sicuro e pulito e che garantisca ai dipendenti un ambiente ideale per poter lavorare in sicurezza. Nelle cucine industriali di ristoranti, bar, mense si sprigionano quotidianamente odori e vapori derivanti dalla preparazione dei pasti. La produzione di fumi potrebbe inquinare la qualità dell’aria in sala, compromettendo l’esperienza culinaria dei clienti. Inoltre, lo sprigionamento di particelle potrebbe contaminare le pietanze servite. Per garantire un’adeguata salubrità dell’aria è necessario ricorrere ad impianti di aspirazione per cucine professionali che siano funzionali ed efficienti. Le componenti fondamentali per un buon impianto di aspirazione sono: cappe aspiranti, condutture, centraline ed aspiratori. In tal modo, è possibile garantire un’adeguata sicurezza alimentare e lavorativa per dipendenti e clientela.

Bema Air: qualità, design e sicurezza per il tuo locale commerciale

Bema Air è una storica impresa, fondata nel 1975, che ha sede a Palermo in via mango, 4. L’azienda si occupa della produzione ed installazione di arredi in acciaio inox per cucine industriali, che includono: cappe, tavoli, lavelli, mensole, pensili, vasche e armadi. Le qualità che contraddistinguono la produzione e installazione di arredi in acciaio inox sono: eleganza, praticità e tecnologie innovative. Nell’ambito della ristorazione, l’azienda realizza impianti di aspirazione, canne fumarie monocamera e a doppia camera, elettroaspiratori e gruppi filtranti. Bema Air, inoltre, produce e installa impianti di condizionamento ed aereazione per locali commerciali, tra cui banche, negozi di abbigliamento e centri commerciali.

Bema Air: eccellenza e professionalità al servizio della tua attività

L’azienda dispone di uno staff professionale e competente dotato di un solido background, grazie al quale fornisce un servizio completo di produzione e installazione dei servizi, proponendo preventivi sempre dettagliati e trasparenti. Grazie alla sua professionalità e cura nel trasformare in realtà le idee e i desideri del cliente, l’azienda vanta collaborazioni a livello nazionale ed è in continua evoluzione dal punto di vista geografico e tecnologico, così come nei materiali utilizzati e nei suoi possibili impieghi. La missione di Bema Air è quella di fornire i migliori prodotti sul mercato a prezzi competitivi, garantendo qualità e sicurezza alle attività dei suoi clienti.