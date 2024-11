L’incidente in viale Regione, il conducente dell’Honda Sh: non c’entro

La morte di Gianluca Billitteri e le indagini

PALERMO- Ha negato ogni coinvolgimento, ribadendo di essere stato soltanto di passaggio da quel tratto della circonvallazione in cui ha perso la vita Gianluca Billitteri giovedì sera. Il conducente dell’Honda Sh 300 segnalato sul luogo della tragedia, dopo essersi presentato ai carabinieri è stato ascoltato dagli investigatori dell’Infortunistica della polizia municipale che stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica.

Le indagini

Lo scooter, secondo alcuni testimoni, avrebbe percorso ad alta velocità diversi metri insieme a una Golf: una circostanza che avrebbe fatto pensare a una corsa clandestina, ipotesi su cui sono tuttora in corso tutti gli accertamenti. La posizione del trentenne, come precisano dalla polizia municipale, è in fase di valutazione fino alla conclusione delle indagini, a cui potrebbero fornire un importante contributo le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.

Lo schianto che non ha lasciato scampo a Billitteri, muratore 32enne di Boccadifalco, è avvenuto poco dopo il sottopassaggio di corso Calatafimi. L’automobilista, a bordo della sua Alfa Romeo 159, è finito contro la base di un pilone. Un impatto terribile, che ha ridotto l’auto a un groviglio di lamiere.

Il cognato della vittima, Nicola Arduino, negli scorsi giorni ha lanciato un appello, chiedendo ai conducenti dello scooter e dell’auto segnalati di presentarsi alle forze dell’ordine per fare luce su quanto accaduto.

L’appello del cognato

“Luca non era in una gara clandestina – ha scritto sui social -. La famiglia chiede al proprietario della Golf e della moto Sh di consegnarsi alle autorità, almeno si arriva alla verità”. Un giallo su cui persistono ancora diversi punti d’ombra, comprese alcune tracce anomale rilevate sul luogo dell’incidente: resta infatti da chiarire se siano riconducibili all’impatto.

L’ultimo saluto

Nel frattempo, oggi, 25 novembre, sono stati celebrati i funerali di Gianluca BIllitteri. L’ultimo saluto si è tenuto nella chiesa di piazza Pietro Micca, pesenti centinaia di persone, tra cui i tanti amici che con il 32enne avevano condiviso la passione per le Alfa.