L’industria del turismo in Sicilia: la scuola di formazione per il bene comune

Lo sviluppo locale del territorio

CATANIA – “Lo sviluppo locale del territorio: gli investimenti per le imprese in Italia. L’industria del turismo in Sicilia”, è il tema del secondo seminario della Scuola di formazione per il bene comune. Dopo l’intervento introduttivo di Antonio La Ferrara e di Salvatore Motta, rispettivamente presidente di Futurlab e Compagnia delle opere Sicilia, che hanno organizzato il ciclo di incontri, e delle autorità, le relazioni saranno esposte da Luca Sammartino, vice presidente della Regione, assessore all’Agricoltura e sviluppo rurale; Ornella Laneri, presidente di CDA Hotel Management 1983 e Fondazione OELLE Mediterraneo Antico, vicepresidente nazionale AIDDA; Toti Piscopo, amministratore unico Logos Srl Comunicazione e immagine; Seby Costanzo, consigliere delegato promozioni, relazioni esterne, eventi del Consorzio Erna Doc, co-founder Cantine di Nessuno. Moderatore: Rosario Faraci, professore di Economia e gestione delle imprese dell’Università di Catania e giornalista. L’incontro si terrà sabato 10 febbraio, dalle 9,30 alle 13,00, al SAL borgo creativo, via Indaco, 23, Catania.