L’inferno di Gaza, gli Usa preparano la missione umanitaria

L'annuncio

WASHINGTON- “Joe Biden annuncerà l’invio di una missione militare d’emergenza Usa sulla costa di Gaza per allestire un molo temporaneo in grado di accogliere navi cargo di grandi dimensioni che trasportino cibo, acqua, medicine e rifugi temporanei”. Lo hanno detto funzionari della Casa Bianca anticipando il discorso sullo Stato dell’Unione.

Il governo di Israele, intanto, ha ritirato la nomina di Benny Kashriel, ex sindaco dell’insediamento di Maale Adumim (est di Gerusalemme), come prossimo ambasciatore a Roma “dopo il rifiuto del governo italiano”. Lo riportano media locali, aggiungendo che lo Stato ebraico potrebbe inviare in Italia Yoni Peled, candidato inizialmente per la sede di Budapest.