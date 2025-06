A Linguaglossa la Coppa Italia “Ski Roll – Next memorial Greco”

Sarà assegnato il titolo di campione italiano in salita

LINGUAGLOSSA (CATANIA) – Sabato 21 e domenica 22 giugno prossima si svolgerà a Linguaglossa la terza e quarta tappa del circuito di Coppa Italia “Ski Roll – Next memorial Greco” che assegnerà, all’esito della gara di domenica, il titolo di campione italiano in salita. La gara si svolgerà fra il comune di Linguaglossa e la stazione Etna nord di Piano Provenzana. L’evento è stato presentato venerdì 20, alle 17,30, al Comune di Linguaglossa, alla presenza dell’eroe di Lillehammer 1994, Silvio Fauner.

La squadra nazionale di Ski Roll, che vede la presenza dei maggiori atleti italiani del settore e che per la prima volta giunge in Sicilia e nel paese etneo in particolare, si è incontrata con le autorità del territorio etneo. La presenza del presidente regionale della FISI Sebastiano Fontanarosa è del sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta rappresentano la condivisione tra enti pubblici e privati a favore dello sport.

Il presidente dello Sci Club di Linguaglossa Umberto Greco ha espresso, unitamente ai componenti della sezione, apprezzamento e orgoglio per un momento di straordinaria importanza.

Il sappadino Silvio Fauner, leggenda dello sci di fondo, oro olimpico a Lillehammer 1994 e attuale vicesindaco di Sappada, sarà testimonial d’eccezione al Memorial Greco, seconda tappa della Coppa Italia di Skiroll, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno a Linguaglossa, nel cuore dell’Etna. Il Memorial Greco, alla sua prima edizione, è organizzato dal locale Sci Club Linguaglossa ed Etna Nord presieduto da Umberto Greco, è molto sentito dalla comunità locale, in quanto dedicato alla memoria di Amelio Greco (padre di Umberto), di Vincenzo (zio di Umberto) e di Vincenzo (cugino): tre figure care, legate profondamente alla storia di Linguaglossa, allo sci nordico e ai valori dello sport.

La partecipazione di Fauner rappresenta un gesto di amicizia tra le comunità di Sappada e Linguaglossa, unite da una lunga tradizione di collaborazione e scambio. Il campione olimpico prenderà parte agli appuntamenti istituzionali e sarà al centro di un evento che celebra sport, memoria e promozione territoriale.

“Sono davvero onorato di essere stato invitato a Linguaglossa per questo bellissimo evento – ha dichiarato Silvio Fauner – Il Memorial Greco rappresenta molto più di una gara: è un’occasione per unire persone, territori e valori. Eventi come questo fanno bene allo sport e alle comunità. Voglio fare i miei complimenti agli organizzatori per la passione, la precisione e l’entusiasmo con cui stanno portando avanti questa iniziativa. Linguaglossa mi ha davvero conquistato, con il suo calore, la sua autenticità e la grande accoglienza”.

Umberto Greco ha voluto sottolineare l’importanza simbolica della presenza di Fauner. «Averlo con noi è un grande onore. Silvio rappresenta i valori più alti dello sport italiano. La sua presenza suggella un’amicizia profonda tra le nostre realtà, cresciuta nel tempo. Il Memorial Greco è una festa dello sport e un’occasione concreta per promuovere il territorio, coniugando sport e turismo in uno scenario straordinario».

Il Memorial Greco si disputerà tra le vie del centro storico di Linguaglossa, offrendo due giornate intense di gare, emozioni e partecipazione popolare. A fare da cornice all’evento, anche l’elegante Resort Villa Neri, che accoglierà l’ospite d’onore Silvio Fauner e rappresenta una delle eccellenze dell’ospitalità del territorio.

Un evento che parla di legami, persone e paesaggi: con lo sport come filo conduttore, e un campione come Silvio Fauner a dare ancora più forza al messaggio.