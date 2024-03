L’iniziativa: nasce la foresta della Consulta degli Studenti di Catania

Un modo concreto per riparare ai danni provocati dagli incendi

CATANIA – Nell’estate del 2023 sono stati bruciati oltre 51mila ettari di terreno in Sicilia, più del doppio rispetto alla media delle altre regioni italiane. Una serie di incendi dolosi – dietro i quali, come è stato spesso dimostrato, si celava una regia criminale – che hanno mietuto vittime e causato danni irreparabili al patrimonio boschivo e faunistico siciliano. Grazie al progetto “La foresta della CPS” – per il quale desidero fortemente ringraziare tutti gli studenti della Provincia di Catania che hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa – siamo riusciti a raccogliere oltre 1500 euro che sono stati impegnati per la piantumazione di 33 alberi nei boschi delle Madonie, che riusciranno ad assimilare più di 6,5 tonnellate di CO2 nel corso del proprio ciclo vitale. Si tratta di un passo molto importante per un

territorio martoriato dai roghi e dal cambiamento climatico. Gli alberi piantati sarano seguiti dal team

della piattaforma Treedom, che si premurerà di garantirne la crescita e le adeguate cure nei prossimi

anni. Un gesto concreto, il nostro, che speriamo fortemente possa generare un effetto emulativo nella

quotidianità dei siciliani. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di lasciare la possibilità ad

chiunque di poter contribuire al progetto accedendo alla nostra foresta tramite la piattaforma digitale

Treedom e fare una donazione per piantare altri alberi. Durante il percorso che abbiamo intrapreso

finora c’è sempre stato un motto e caratterizzare il nostro operato: “se credere è possibile, allora è un

dovere”; e anche stavolta, credendoci e lavorando con perseveranza, siamo riusciti a raggiungere un

altro importante obiettivo.