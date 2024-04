L’inserimento in graduatoria dei forestali, Intravaia: “Un rinforzo”

La soddisfazione del deputato regionale FDI

PALERMO- Per i lavoratori che hanno prestato almeno un turno alla forestale prima del 31 dicembre 1990 sarà possibile un nuovo inserimento negli elenchi oppure l’aggiornamento dei punteggi all’interno delle graduatorie distrettuali. Il deputato regionale di FDI Marco Intravaia ha espresso la sua soddisfazione per la norma inserita nella Finanziaria ora recepita dal Dipartimento Regionale del Lavoro.

“Accolgo – ha commentato Intravaia – con soddisfazione l’emanazione della circolare, da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, che dà seguito alla norma approvata in finanziaria, su mia proposta, che consente ai lavoratori che, prima del 31 dicembre 1990, hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato con l’amministrazione forestale regionale, anche con l’espletamento di un solo turno, e che non hanno mai presentato istanza nei modi e nei termini previsti, di poter inoltrare richiesta, entro il prossimo 15 maggio, di nuovo inserimento o per aggiornare i propri punteggi nelle graduatorie distrettuali. Auspico vivamente che con questa norma si possa rinforzare un comparto, come quello della Forestale, che svolge un compito importantissimo per salvaguardare i nostri territori dagli incendi e dai fenomeni di dissesto idrogeologico”.