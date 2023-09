L’Italia vincente, FdI mostra i muscoli: doppio appuntamento siciliano

Iniziative parallele a Palermo e Catania

PALERMO – Fratelli d’Italia lancia la kermesse “L’Italia vincente. Un anno di risultati”. L’appuntamento è per questo fine settimana a Palermo e a Catania. La manifestazione si svolgerà in contemporanea ad altre “piazze” italiane. Unico filo conduttore: i risultati incassati dall’esecutivo targato Giorgia Meloni nel corso del primo anno di governo. Insomma, il partito scalda i motori in vista del voto delle elezioni europee e mostra i muscoli agli alleati.

La kermesse a Palermo

Se Roma chiama, la Sicilia risponde. A Palermo i meloniani si sono dati appuntamento sabato 23 settembre a Palermo nell’Hotel San Paolo Palace. Cultura italiana, giustizia, trasporti, Pnrr, famiglia e natalità sono i temi che saranno affrontati nel corso dei cinque panel che scandiranno la giornata. Tra i relatori c’è la nomenclatura del partito regionale: il segretario regionale della Sicilia Occidentale, Giampiero Cannella, gli assessori regionali Francesco Scarpinato e Alessandro Aricò, l’eurodeputato Giuseppe Milazzo, i deputati regionali Fabrizio Ferrara, Marco Intravaia, Nicola Catania, Giusy Savarino e Giuseppe Catania, il senatore Raoul Russo e la deputata nazionale (e vicesindaco di Palermo) Carolina Varchi. Il parterre prevede anche la presenza di big nazionali del partito: i ministri Raffaele Fitto ed Eugenia Roccella, il viceministro Galeazzo Bignami e i sottosegretari Paolo Frassinetti e Andrea Delmastro. Il programma completo sarà illustrato domani mattina in conferenza stampa da Varchi e Russo.

La due giorni di Catania

Lavori in corso anche a Catania. I meloniani della Sicilia Orientale si riuniranno sabato 23 alle ore 16:00 all’International Airport hotel. Tre i dibattiti in programma relativi al lavoro del partito a livello nazionale e regionale e sugli enti locali. A fare gli onori di casa ci sarà il segretario regionale di Fratelli d’Italia per la Sicilia Orientale Salvo Pogliese. Alla kermesse interverranno, tra gli altri il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il sindaco di Catania Enrico Trantino, l’eurodeputato Raffaele Stancanelli e i deputati nazionali Manlio Messina e Luca Cannata. Tra i relatori sono previsti gli interventi degli assessori regionali Elvira Amata ed Elena Pagana e dei deputati regionali Giuseppe Zitelli, Dario Daidone e Pino Galluzzo. Domenica mattina, prima della chiusura con un intervento video di Giorgia Meloni, sono attesi i ministri Adolfo Urso e Nello Musumeci.