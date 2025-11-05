Non è seduta accanto al fidanzato, a bordo dell’aereo scoppia il caos

La donna costretta a scendere dopo una violenta discussione con il compagno.

Caos a bordo di un volo HK Express in partenza da Da Nang e diretto a Hong Kong. Una violenta lite scoppiata sull’aereo tra due passeggeri ha costretto l’equipaggio a interrompere le operazioni di decollo, causando un ritardo di circa un’ora e mezza.

Secondo quanto riferito dai media vietnamiti, la coppia aveva iniziato a discutere già nella sala d’attesa dell’aeroporto. La donna avrebbe accusato il fidanzato di tradimento e maltrattamenti, arrivando a colpirlo e a urlargli contro davanti agli altri passeggeri, molti dei quali hanno ripreso la scena con i cellulari.

La donna costretta a scendere dall’aereo dopo la lite

La tensione non si è placata nemmeno una volta saliti a bordo. Alla donna, non avendo un posto vicino al compagno, sarebbe stato negato il cambio di sedile. Una decisione che, a quanto pare, ha fatto esplodere un nuovo alterco con il personale di bordo.

Dopo ripetuti tentativi di riportare la calma, il pilota ha disposto lo sbarco della coppia. Nella concitazione, uno degli assistenti di volo è caduto senza riportare conseguenze gravi. In una nota ufficiale, HK Express ha elogiato l’intervento del proprio equipaggio.

