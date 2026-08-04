 Palermo: lite in piazza Don Sturzo, poi aggredito a colpi di bottiglia
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La lite in piazza Don Sturzo, poi l’aggressione a colpi di bottiglia

rissa piazza Sturzo
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Un extracomunitario ha una profonda ferita al volto
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PALERMO – Ad un certo punto si sono serviti di bottiglie rotte come armi. La lite in piazza Don Sturzo a Palermo finisce nel sangue.

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Protagonisti alcuni extracomunitari che hanno trasformato una fetta del centro città in un ring. Pugni, calci e infine colpi di bottiglia. Ad avere la peggio un uomo ferito gravemente alla testa. È stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Civico dove viene piantonato dai carabinieri.

Non si conoscono ancora le cause della lite. Potrebbe essere stata una banale discussione tra uomini che avevano consumato droga o alcol. Oppure dietro potrebbe esserci uno scontro tra spacciatori. In quest’ultimo caso potrebbe essersi trattato di un’aggressione. 

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