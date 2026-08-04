Un extracomunitario ha una profonda ferita al volto

PALERMO – Ad un certo punto si sono serviti di bottiglie rotte come armi. La lite in piazza Don Sturzo a Palermo finisce nel sangue.

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Protagonisti alcuni extracomunitari che hanno trasformato una fetta del centro città in un ring. Pugni, calci e infine colpi di bottiglia. Ad avere la peggio un uomo ferito gravemente alla testa. È stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Civico dove viene piantonato dai carabinieri.

Non si conoscono ancora le cause della lite. Potrebbe essere stata una banale discussione tra uomini che avevano consumato droga o alcol. Oppure dietro potrebbe esserci uno scontro tra spacciatori. In quest’ultimo caso potrebbe essersi trattato di un’aggressione.