Duro botta e risposta sugli addii di Marano e Gilistro al M5s

PALERMO – Alta tensione tra il Movimento cinque stelle e Ismaele La Vardera. Dopo il passaggio di Carlo Gilistro e Jose Marano in Controcorrente, i rapporti tra gli alleati del campo progressista sono tesissimi. La riprova arriva da un botta e risposta social tra Luigi Sunseri, deputato M5s alla seconda legislatura, e La Vardera.

Il post di Sunseri contro La Vardera

Tutto nasce da un post Facebook di Sunseri sugli addii di Gilistro e Marano. Il deputato di Termini Imerese non entra nel merito della scelta ma va giù duro sulle modalità con le quali Controcorrente ha deciso di comunicare i due nuovi ingressi e tira in ballo La Vardera. “Ho appreso della notizia con un video pubblicato da un altro deputato, leader di questo partito che dice di voler essere un alleato del Movimento 5 stelle alle prossime elezioni regionali – scrive Sunseri rivolgendosi ai suoi follower -. Non vi nascondo lo sdegno“.

Quel video è stato diffuso sui social al termine del vertice del campo progressista al Centro Pio La Torre. “Mentre era in corso una riunione della coalizione, un momento in cui le forze politiche dovrebbero confrontarsi e costruire insieme un percorso comune, questo deputato non si è nemmeno presentato al tavolo e, nello stesso momento, ha annunciato sui social l’ingresso nel suo partito di questi due ex colleghi”.

Sunseri: “Come si può costruire un’alleanza in questo modo?”

La riunione, in realtà, era riservata ai segretari dei partiti, ma a questo punto il livello di fiducia in casa M5s nei confronti dell’alleato è al minimo. Sunseri si chiede: “Davvero è questo il modo di costruire un’alleanza? Davvero si pensa che la fiducia tra forze politiche possa nascere con operazioni condotte nel silenzio, trasformate poi in uno spettacolo mediatico?”.

Un crescendo che porta il parlamentare pentastellato a considerare quanto accaduto “uno degli episodi più meschini” che abbia visto “in quasi dieci anni di impegno politico”. “Non perché qualcuno abbia deciso di cambiare strada – precisa -, ma per il modo in cui tutto questo è stato gestito”.

Luigi Sunseri (M5s)

La risposta di La Vardera

La replica di La Vardera con un commento al post non si fa attendere. Il leader di Controcorrente dà del ‘lei’ a Sunseri. “Da mei ricevo attacchi da lei. Perché? Per il solo e semplice motivo di esistere. Per il solo e semplice motivo di dare aver dato linfa ad una opposizione non sempre frizzante. Si sono colpevole di questo e di tante altre colpe”.

La risposta di La Vardera è dai toni altrettanto duri. “Da mesi lei – rivolgendosi ancora a Sunseri – cerca lo scontro con il sottoscritto dimenticando che io non sono Schifani, mi ha dedicato più post di Schifani capisce il senso della sua opposizione?”.

Il leader di Controcorrente ribadisce una richiesta fatta già nel giorno della presentazione di Gilistro, Marano e del terzo deputato giunto nel movimento, Alessandro De Leo: un tavolo regionale della coalizione “in diretta streaming così – dice – iniziamo a dirci le cose alla luce del sole. Ricorda l’ha chiesto Grillo, ricorda chi è Grillo? Secondo me l’ha dimenticato nei fatti e nella sostanza”.

Ismaele La Vardera (Controcorrente)

La Vardera: “L’opposizione non ci tollera”

La Vardera poi conclude: il post di Sunseri “dimostra in maniera plastica che non siamo tollerati – evidenzia -, non solo da pezzi di maggioranza ma incredibilmente da pezzi di opposizione. Ne faremo una ragione e soprattutto saranno i siciliani a giudicare fortunatamente l’azione di ognuno”.