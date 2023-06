Prima litiga con un coetaneo e poi lo investe con l’auto: paura a Marsala

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza

MARSALA (TP) – A pochi giorni dall’aggressione avvenuta a Strasatti, dove un uomo intento a comprare le sigarette è stato picchiato da due giovani, di cui uno minorenne, continuano gli atti di violenza a Marsala, nel Trapanese.

L’ennesimo episodio di violenza sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 25 giugno, in Via Dante Alighieri. Secondo quanto emerso, due ragazzi si sarebbero picchiati per motivi ancora ignoti.

Dopo la colluttazione, uno dei due sarebbe salito in macchina, sulla quale ci sarebbero state anche altre persone, avrebbe premuto l’acceleratore, investendo l’altro ragazzo, che sarebbe poi riuscito ad alzarsi.

“Da mesi, in collaborazione con il prefetto, lavoro per mettere in campo soluzioni per rendere più sicura la nostra città – scriveva il sindaco di Marsala Massimo Grillo in una nota a seguito della prima aggressione avvenuta a Strasatti – proprio nelle scorse settimane abbiamo ottenuto un finanziamento di 250 mila euro per aumentare la videosorveglianza sul territorio, a partire dalle zone più sensibili che abbiamo individuato con le forze dell’ordine”.

“Nei prossimi giorni, dopo aver condiviso il piano sicurezza con la Prefettura, promuoverò un incontro aperto alla cittadinanza come ci hanno richiesto cittadini, commercianti, consiglieri comunali, tra cui i consiglieri Lele Pugliese, Vito Milazzo, Rino Passalacqua, Piero Cavasino, Leo Orlando, Rosanna Genna”.