‘Marsala sicura’: 250 mila euro per altre 26 telecamere

Sarà potenziato il sistema di videosorveglianza in città

1' DI LETTURA

MARSALA (TP) – Il ministero dell’Interno ha concesso al Comune di Marsala un finanziamento di 250 mila euro per l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza in città e in altre “aree sensibili” del territorio.

Si tratta di 26 telecamere attive 24 ore su 24 e ad una “sala server” che si aggiungeranno agli impianti di videosorveglianza installati lo scorso ottobre in prossimità di otto scuole, tra medie inferiori e superiori, allo scopo di contrastare lo spaccio di stupefacenti, il bullismo, aggressioni e altri reati, e l’imminente attivazione di altre telecamere nelle zone a traffico limitato (Ztl) del centro storico di Marsala.

Il sindaco Grillo: “La prevenzione contribuisce alla sicurezza pubblica”

“La prevenzione – dice il sindaco Massimo Grillo – contribuisce in maniera determinante alla sicurezza pubblica e l’utilizzo delle telecamere consente un pronto intervento delle forze dell’ordine, anche a tutela del patrimonio artistico e naturalistico. Garantire sicurezza e legalità, infatti, rende il territorio comunale meno aggredibile da fattispecie criminose che ostacolano sviluppo economico, qualità della vita e attrattività turistica”.

La videosorveglianza, spiega una nota del Comune, riguarderà “sia il centro urbano che le borgate, laddove maggiore è la concentrazione di beni pubblici e luoghi di aggregazione giovanile”.