LIVE Palermo-Triestina 0-0: Massolo para il calcio di rigore

Trentamila spettatori a spingere la squadra di Baldini

PALERMO – Il Palermo vuole ancora continuare a sognare e dopo aver battuto per 2-1 la Triestina nel match di andata va alla ricerca del passaggio del turno contro davanti a 30 mila spettatori che spingeranno i rosanero per una promozione che, ad oggi, è ancora distante.

Baldini conferma nove undicesimi della squadra che ha vinto domenica, cambiando soltanto i terzini e mettendo in campo Buttaro e Crivello per Accardi e Giron. Per il resto tra i pali confermato Massolo e in avanti il trio Floriano-Luperini-Valente a supporto del capocannoniere Brunori.

La Triestina non ha alternative alla vittoria con almeno due gol di scarto per passare il turno.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone della sfida è gestito dai padroni di casa. Subito una partenza aggressiva della squadra guidata da mister Bucchi, che al termina della stagione regolare si è classificata al quinto posto nel girone A. Clamorosa occasione per il Palermo al 4′. La Triestina sbaglia l’uscita e perde palla, Brunori calcia Offredi in qualche modo la devia facendola arrivare a Valente che viene disturbato e manda fuori. Primo cartellino giallo del match al minuto 12′, Volta ferma in maniera irregolare, sul lato corto dell’area, Floriano e per l’arbitro non ci sono dubbi e fischia calcio di punizione che Dall’Oglio spreca colpendo la barriera.

Altro cartellino giallo, sempre per gli ospiti. Capitan Crimi per fermare Luperini che si stava involando sulla fascia gli tira la maglia e riceve il giallo. Un match un po’ bloccato in questi primi 15′ di gioco, con gli Albardati che cercano di rendersi pericolosi e il Palermo li lascia un po’ fare.

Rigore per gli ospiti al minuto 19′. Marconi perde la marcatura su De Luca che lo anticipa, il difensore mette il piede buttandolo giù, nel parapiglia De Rose spinge un avversario e riceve il giallo. Un po’ di tensione tra le due squadre e il signor Giordano, prima di far calciare il rigore, deve richiamare i capitani per riportare la calma.

Massolo super para il calcio di rigore calciato da Procaccio. L’estremo difensore si tuffa alla sua sinistra e intuisce l’angolo scelto dal calciatore avversario, conquistando anche la rimessa dal fondo.

PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 6 Crivello; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 3 Giron, 4 Accardi, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 21 Damiani, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

TRIESTINA: 1 Offredi, 5 Rapisarda, 7 De Luca, 14 Volta, 15 Ligi, 18 Crimi (cap.), 20 Procaccio, 24 Giorico, 27 Calvano, 47 St Clair, 52 Galazzi. A disposizione: 22 Martinez, 6 Lopez, 10 Sarno, 23 Ala-Myllymaki, 25 Baldi, 28 Giorno, 29 Trotta, 30 Esposito, 32 Litteri, 33 Iacovoni. Allenatore: Bucchi.

Arbitro: Giordano (Novara); Assistenti: Pompei Poentini (Pesaro) – Lencioni (Lucca). Quarto Ufficiale: Pascarella (Nocera Inferiore).

NOTE: Ammonito Volta, Crimi (T), De Rose (P)

MARCATORI: