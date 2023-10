LiveSicilia su WhatsApp, arriva il canale ufficiale: come iscriversi

Tutte le informazioni utili per entrare nella community

1' DI LETTURA

PALERMO – Tutte le notizie più importanti del giorno, in tempo reale e sempre a portata di mano: nasce il canale ufficiale di LiveSicilia su WhatsApp. Iscriversi è semplicissimo: unisciti subito al canale tramite questo link, poi tocca “Iscriviti” in alto a destra per entrare nella community del quotidiano online di riferimento in Sicilia.



Una volta effettuata l’iscrizione al canale WhatsApp di LiveSicilia, è importante accertarsi che le notifiche siano attive: se in alto a destra visualizzi l’icona di una campanella tagliata, toccala per abilitare i nostri messaggi.

Dopo l’iscrizione, se vuoi tornare a consultare il canale WhatsApp senza attendere la prossima notifica, apri l’applicazione e visita la sezione “Aggiornamenti” (su Android il pulsante si trova nella parte alta dello schermo, su iOS in basso a sinistra). In questa schermata troverai tutti i canali che segui, compreso quello di LiveSicilia.



Il servizio offre elevate garanzie in termini di privacy: nessuno – nemmeno i creatori dei canali – può conoscere la lista degli iscritti, né l’identità di chi inserisce le “reazioni” ai vari messaggi. Una volta iscritti, quindi, gli utenti possono consultare e interagire su ogni canale WhatsApp in forma praticamente anonima.