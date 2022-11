Lexia vince il premio “Studio dell’anno Sud” ai TopLegal Awards

Lo studio guidato dal tributarista Alessandro Dagnino si assegna il premio per il terzo anno

Palermo – Lexia Avvocati, studio legale cofondato e guidato dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, è il vincitore del premio “Studio dell’anno Sud” ai Top legal awards 2022, la manifestazione della rivista specializzata nel settore legale che assegna riconoscimenti agli studi che si sono distinti nelle varie categorie durante l’anno.

In occasione della serata di gala svoltasi a Milano il premio è stato attribuito per il terzo anno consecutivo a Lexia Avvocati e all’avvocato Dagnino. La giuria, si legge nella motivazione, “ha apprezzato lo sviluppo di un sistema proprietario di project management per la gestione delle pratiche e l’utilizzo del legal design nella redazione degli atti. Lo studio, inoltre, ha rafforzato l’area fiscale a Palermo con l’integrazione di studi specializzati e l’inserimento di nuovi professionisti”.

Soddisfatto per il riconoscimento l’avvocato Alessandro Dagnino. “La commissione – afferma – ha apprezzato la capacità di innovazione di Lexia. Il risultato è anche frutto del lavoro dei tanti collaboratori dello studio. Il premio è il segnale della centralità che può avere sul contesto nazionale un’attività che ha base oltre che a Milano e Roma anche a Palermo”.