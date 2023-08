Lo stupro di Palermo, resta in carcere un altro dei 7 indagati

Il Riesame respinge la richiesta dei legali

PALERMO – Il tribunale del Riesame di Palermo, respingendo la richiesta dei suoi legali, ha confermato il carcere per Cristian Barone,19 anni, uno dei tre giovani arrestati per primi con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti della 19enne abusata il 7 luglio scorso. Era finito in cella con Angelo Flores e Gabriele di Trapani, per i quali i giudici avevano già ieri ha respinto l’istanza di scarcerazione.

Gli interrogatori

Oggi si sono svolti gli interrogatori degli altri 3 presunti stupratori, fermati venerdì scorso a distanza di alcune settimane dal fatto e dagli arresti di Flores, Barone e Di Trapani. Un settimo responsabile, minorenne, è stato scarcerato ieri dal gip e affidato a una comunità.