Lombardo: “Sottraiamo la sanità ai giochi di qualche vertice tecnico”

“Il nostro apporto all'elezione di Schifani è stato generoso come pochi“

Il leader dell’Mpa, Raffaele Lombardo, ha riunito iscritti e simpatizzanti per gli auguri di Natale e l’occasione è stata sfruttata per fare il punto e affrontare alcune tematiche a partire dal rapporto con il presidente della Regione Renato Schifani.

“L’apporto nostro all’elezione del Presidente Schifani è stato generoso come pochi – ha dichiarato Lombardo – . Che interesse dunque avremmo noi se non quello che il governo regionale operi al meglio? Mettendo da parte simpatie ed umori e facendo valere le regole obiettive per quanto riguarda tutto, anche, l’attribuzione delle responsabilità”.

Il leader dell’Mpa ha parlato anche dell’Ast, la società di trasporto su gomma della Regione Siciliana: “Il governo della Regione faccia valere le regole. Penso all’Ast. Si risolvesse il problema della mancanza di una serie di servizi oppure si restituisca l’azienda a chi l’ha governata con grande impegno, come Gaetano Tafuri e Santo Castiglione”.

Naturalmente Lombardo si è soffermato sull’argomento Ponte sullo stretto di Messina, che sta facendo litigare il presidente Schifani e Matteo Salvini, leader della Lega, prossimo alleato dell’Mpa alle elezioni europee: “Noi, per il ponte siamo pronti a tutto. È una rivoluzione ed il mondo intero ci guarderà. E se c’è il ponte ci sarà anche l’alta velocità e tutte le infrastrutture connesse”.

In chiusura l’ex governatore ha chiosato sulla sanità: “Sottraiamola ai giochi di qualche vertice tecnico – si legge su Adnkronos -. Questo proliferare di iniziative private farà in modo di far chiudere gli ospedali. Ma il presidente della Regione queste cose certamente le sa”.