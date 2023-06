Ast, a processo l’ex presidente Gaetano Tafuri: la replica

Il procedimento per le parole sulle forniture di gomme

CATANIA – Andrà a giudizio per diffamazione Gaetano Tafuri. L’ex presidente dell’azienda trasporti pubblici Ast affronterà un processo per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Sebastiano Barone, titolare di un’azienda che in passato forniva gomme all’Ast.

Ast, le parole di Tafuri

Al centro del contendere un’intervista in cui Tafuri dichiarò che Ast pagava “un prezzo superiore del 30 per cento rispetto a quello di mercato, rifornendosi anche in questo caso da un unico fornitore attraverso un sistema collaudato… determinando così un monopolio di fatto da parte dell’unica, ed arcinota, azienda di rivendita di gomme a Palermo”.

La querela

Una dichiarazione che per i giudici poteva fare nascere il sospetto di affari illeciti. La querela era stata presentata dallo stesso Sebastiano Barone, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Peri.

La replica

Sulla questione, Gaetano Tafuri precisa quanto segue: “Quand’ero presidente dell’Ast tutte le forniture, compreso quella delle gomme, erano a prezzi più bassi”.