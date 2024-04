Lombardo sull’esenzione Irap: “Sostegno ai volontari siciliani”

L'intervento del deputato autonomista

CATANIA – “Accogliamo con grande favore l’emanazione delle disposizioni attuative dell’articolo 81 della legge regionale n. 3/2024, che estende il beneficio dell’esenzione dal pagamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)agli Enti del terzo settore che siano transitati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)”.

È quanto ha dichiarato il deputato regionale Mpa, On. Giuseppe Lombardo, promotore della norma contenuta nel cosiddetto collegato alla legge di stabilità regionale 2024 che ha trovato in questi giorni attuazione per effetto del decreto emanato dall’Assessore all’Economia Marco Falcone.

“Un contributo chiarificatore”

“Sono lieto – aggiunge il deputato Mpa – di avere dato un contributo chiarificatore, a beneficio della platea dei tanti operatori del volontariato, rispetto ai dubbi sull’applicazione del beneficio dell’esenzione dal pagamento dell’IRAP, sorti nel corso della fase di transizione conseguente all’introduzione del Registro Unico nazionale che riconosce la qualità di Ente del Terzo settore”.

“Ringrazio l’assessore Falcone – conclude l’on. Lombardo – per la celerità dimostrata nell’emanazione del provvedimento attuativo che esprime l’attenzione ed il sostegno delle istituzioni regionali nei confronti del quotidiano impegno alimentato dalla passione civile dei tanti operatori volontari presenti in Sicilia”.