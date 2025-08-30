L’omicidio a Catania, il M5s chiede un consiglio straordinario

I fatti di sangue al Corso Sicilia. L'intervento di Bonaccorsi e Ciancio

CATANIA – “Questa mattina il centro di Catania è stato nuovamente teatro di violenza: in Corso Sicilia, a pochi passi dal cuore della città, un uomo è stato accoltellato a morte nei pressi di un supermercato. Un fatto drammatico che si aggiunge alla lunga scia di sparatorie e intimidazioni che, negli ultimi giorni, hanno gettato la città in un clima di paura e insicurezza diffusa.

Di fronte a una situazione così grave e intollerabile, non è più possibile tacere. La città ha bisogno di risposte immediate e di un’assunzione di responsabilità collettiva.

Per questo motivo abbiamo già inviato al Presidente del Consiglio comunale la richiesta di una conferenza dei capigruppo urgente, finalizzata alla convocazione straordinaria del Consiglio comunale sulla sicurezza”. Lo dicono i consiglieri M5S Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio.

“L’amministrazione e le istituzioni tutte devono dare un segnale forte e concreto – proseguono -, perché non è accettabile che i cittadini di Catania vivano nel terrore quotidiano, né che il centro storico e i quartieri diventino terreno di scontri, regolamenti di conti e violenze che mettono a rischio l’incolumità di tutti.

La città ha bisogno di sicurezza vera, di un piano condiviso, di scelte coraggiose. Non di silenzi, non di proclami. Catania merita un’amministrazione capace di affrontare le emergenze e di difendere i propri cittadini”.