L’omicidio di Valguarnera, un carro di carnevale è il possibile movente

È l’ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri

2' DI LETTURA

VALGUARNERA (ENNA) – Continua senza sosta la caccia all’uomo per giungere alla cattura di Guglielmo Ruisi, il presunto assassino di Salvatore Roberto Scammacca. La vittima, quarantasettenne, è stata uccisa con due colpi di pistola ieri mattina in via Archimede, nel centro della cittadina di Valguarnera.

Le notizie che circolano in queste ore, mentre carabinieri, polizia e Guardia di finanza setacciano i luoghi dove potrebbe essersi nascosto il sospetto, riguardano il movente. Sin dall’inizio infatti si parla di ipotetici scontri tra gli Scammacca e i Ruisi risalenti nel tempo. Contrasti che poi sarebbero sfociati in una lite, prima, poi nell’omicidio. I posti di controllo sono stati collocati su più punti da ieri in tutta la provincia.

La dinamica

L’assassino si sarebbe armato di una pistola e sarebbe tornato in strada per cercare la vittima, colpendola mentre era alla guida della sua macchina. La Fiat Panda di Scammacca, si ricorda, poi ha travolto un furgone della frutta, ferendo il fruttivendolo e uccidendo un’anziana, la signora Nunzia Arena di 86 anni. La donna stava semplicemente acquistando della frutta. Il suo cuore ha cessato di battere ieri sera all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici hanno cercato in tutti i modi, purtroppo invano, di salvarle la vita.

Il movente

All’origine del litigio tra Scamacca e Ruisi, il presunto omicida attualmente ricercato, ci sarebbe un carro di carnevale costruito 5 anni fa. I due, secondo una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, avrebbero litigato perché il carro non sarebbe venuto come previsto. Un futile motivo che si era incancrenito negli anni fino alla scorsa settimana.

L’avvocato

Una settimana fa, infatti, un familiare di Scamacca avrebbe litigato con un familiare di Ruisi. Ieri il tragico epilogo. “Restiamo in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda giudiziaria – dice l’avvocato della compagna di Scamacca – Soprattutto confidiamo nella cattura del presunto autore dell’omicidio da parte delle forze dell’ordine”.