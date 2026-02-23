PALERMO – “Colpisce ancora una volta la rapidità con cui la premier Meloni interviene su vicende mediatiche di dubbio interesse per il Paese, dallo smentire la sua partecipazione al festival di Sanremo al caso Andrea Pucci”.
Così in una nota Pietro Lorefice del M5s e segretario di presidenza del Senato.
“La stessa tempestività – continua Loreficeservirebbe su questioni che incidono concretamente sulla vita degli italiani: sanità in ginocchio, caro vita, lavoro, crisi industriali, Niscemi, sicurezza, Trump tra dazi e Epstein files. Le priorità del Paese meritano ben altra attenzione. L’agenda politica è cosa diversa da un palinsesto.”