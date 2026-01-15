Tragico schianto tra scooter e tir, Lorenza muore a 19 anni

La giovan studentessa avrebbe compiuto 20 anni il prossimo giugno

Una ragazza di 19 anni è morta dopo un grave incidente stradale avvenuto in via Nassar, nella frazione di Settimo, lungo la statale 12 della Valpolicella.

La vittima è Lorenza Bridi, residente a Pescantina, studentessa all’ultimo anno di Scienze Umane al Liceo Montanari di Verona, che avrebbe compiuto 20 anni nel mese di giugno. La giovane è rimasta coinvolta in uno scontro con un tir nelle prime ore del mattino, riportando ferite gravissime.

Verona, l’incidente in cui è morta Lorenza Bridi

L’impatto è stato particolarmente violento. I soccorritori del Suem 118 sono intervenuti con ambulanza e automedica, trasportando la 19enne in condizioni disperate all’ospedale di Borgo Trento, dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Nonostante le cure e una lotta durata diverse ore, la giovane è deceduta nella mattinata successiva a causa delle lesioni riportate.

Il cordoglio

La notizia ha colpito profondamente la comunità scolastica veronese e il paese di Pescantina. Al Liceo Montanari il dirigente scolastico, Matteo Sansone, ha diffuso una comunicazione ufficiale rivolta a studenti, docenti e famiglie.

Nella circolare si legge che “il suo sorriso, la sua curiosità e la sua presenza luminosa resteranno per sempre nei nostri cuori. Una giovane vita che ha lasciato un segno indelebile tra noi. In questo momento di dolore, la comunità scolastica si unisce alla famiglia e agli amici, condividendo il vuoto che questa perdita lascia. Che il ricordo di Lorenza continui a essere luce e forza per chi l’ha conosciuta e amata”.

Accertamenti sulla dinamica dello schianto

Cordoglio anche dal mondo sportivo. Lorenza aveva praticato pallavolo nella società Volley 88, dove aveva militato fino alla categoria under 14 nel ruolo di schiacciatrice-opposto. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Peschiera.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane viaggiava in scooter quando si è scontrata con un camion all’altezza del civico 50 di via Nassar. Nell’urto sarebbe rimasta coinvolta anche un’autovettura. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi, gravemente danneggiati.

