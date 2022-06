Lotteria degli scontrini, domani l’estrazione del superpremio da 5 milioni

L'annuncio durante l'intervallo della prima partita del Gruppo A della Nations League di calcio, Italia-Germania

PALERMO – Verrà assegnato domani, 4 giugno, il superpremio annuale della Lotteria degli scontrini che aggiudica 5 milioni di euro all’acquirente titolare dello scontrino fiscale a cui è associato il proprio codice lotteria e 1 milione di euro all’esercente presso cui è stato effettuato l’acquisto.

L’annuncio del codice lotteria a cui sarà assegnato il superpremio annuale, verrà comunicato dal direttore generale di Adm, Marcello Minenna, durante l’intervallo della prima partita del Gruppo A della Nations League di calcio, Italia-Germania, che si svolgerà proprio il 4 giugno a Bologna.

L’iniziativa sarà la prima di una serie di attività congiunte tra l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e la Figc oggetto di un più ampio protocollo d’intesa che ha come obiettivo principale la difesa e la promozione dei valori di legalità.

“La Lotteria degli scontrini – afferma Minenna – è un patto di legalità tra consumatori, esercenti e Stato. La partecipazione a questo gioco sottende il principio del rispetto delle regole, che è uno dei valori assoluti di una società civile. Acquistare un bene senza che questo sia accompagnato da uno scontrino fiscale non deve apparire ininfluente, costituisce invece una privazione per la collettività poiché lo Stato può assicurare i servizi ai cittadini solo attraverso le entrate erariali. In questo senso, la lotteria degli scontrini si configura come strumento di garanzia per l’Erario a beneficio del Sistema Paese”.