Tre volte deputato e giovanissimo vice presidente della Regione

PALERMO – Tre legislature all’Ars, una laurea in Odontoiatria e protesi dentaria e in tasca un bacino elettorale che alle ultime elezioni regionali si è concretizzato in 21.011 voti. Luca Sammartino è l’enfant prodige della politica siciliana. La sua stella nasce con l’Udc e arriva fino alla Lega, dopo i trascorsi anche nel Partito democratico di marca renziana.

L’enfant prodige

Sammartino, indagato per corruzione aggravata nell’inchiesta ‘Pandora’, ha letteralmente bruciato le tappe della carriera politica fino a diventare all’età di 37 anni vice presidente della Regione Siciliana. Il suo fortino elettorale è il mondo sanitario, visti anche i rapporti di parentela con i vertici della clinica Humanitas di Catania. L’indagine ‘Pandora’ non è comunque l’unico grattacapo giudiziario per Sammartino, che al momento deve difendersi in due processi dalle accuse di corruzione elettorale.

Le tre legislature all’Ars

La sua ‘prima volta’ a Palazzo dei Normanni risale alle elezioni del 2012: è l’epoca del successo di Rosario Crocetta e l’Udc è la gamba centrista di quel governo. Sammartino, che cresce all’ombra dell’esperto politico catanese Lino Leanza, viene eletto nella lista dello scudocrociato per il collegio di Catania e provincia con 12.567 voti. In questa legislatura passerà al movimento fondato da Leanza, Articolo 4, per poi approdare al Pd.

Cinque anni dopo è nella lista del Partito democratico ed è boom di preferenze: 32.492. Sammartino, che in questa legislatura presiede la commissione Cultura dell’Ars, inizia la sua seconda esperienza da deputato regionale tra i dem ma presto trasmigra in Italia viva, partito fondato nel frattempo da Matteo Renzi dopo l’addio al Nazareno.

Poco prima della fine del quinquennio l’approdo alla Lega e, nel 2022, la terza elezione di fila a Sala d’Ercole e la prima esperienza di governo con i galloni da vice presidente. L’avventura dura però peno di due anni, con l’inchiesta ‘Pandora’ che stoppa la ‘scalata’ del golden boy della politica siciliana portandolo alle dimissioni.