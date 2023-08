Uno sguardo di “troppo” alla ragazza, 75enne colpito: è grave

La vittima dell'aggressione è stata trasportata in elisoccorso in ospedale dove gli è stato riportato un trauma cranico con emorragia celebrale

Uno sguardo “di troppo” a una ragazza. Sarebbe questo il banale motivo che ha portato un uomo ad aggredire, sferrando un pugno in faccia, un 75enne davanti a un bar di Altopascio, in provincia di Lucca. La vittima è stata trasportata in elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Cinsello e li gli è stato riportato un trauma cranico con una vasta emorragia celebrale.

Un giovane, che si è autodenunciato ai carabinieri, ha raccontato di essere lui l’aggressore. Le forze dell’ordine, però, credono sia stato un parente.

I fatti sono avvenuti in piazza Umberto I intorno alle 10.30 di domenica 6 agosto, alla presenza di testimoni. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano, il 75enne – ex commerciante in pensione – si è recato al bar per fare due chiacchiere con gli altri avventori.

I testimoni riferiscono che, mentre il 75enne era seduto all’esterno del bar, un giovane si è fermato lì davanti con la sua auto e ha fatto salire la fidanzata. Ha percorso pochi metri di strada per poi subito fermarsi. Sceso dalla vettura, è tornato indietro a piedi urlando all’indirizzo dell’uomo: “Perché guardi la mia ragazza?”. Poi il pugno alla tempia, che ha fatto stramazzare a terra il 75enne, con tanto di sangue. Allertato il 118, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso data la gravità delle condizioni. La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per ridurre il trauma cranico e l’emorragia cerebrale.